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«Детройт» одолел «Питтсбург», отыгравшись с 0:4 по ходу матча

«Детройт» одолел «Питтсбург», отыгравшись с 0:4 по ходу матча
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме со счётом 5:4.

Уже на третьей минуте Дрю О'Коннор открыл счёт голам в матче. Каспери Капанен и Теодор Блюгерс помогли ему с пасами. Потом на 11-й минуте забил Джефф Картер с передач Капанена и Брайана Раста. На 15-й минуте отличился Джейсон Цукер. А на 20-й минуте Цукер оформил дубль. Ассистировали ему Картер и Раст.

Затем невероятным образом гостям удалось сравнять счёт – они тоже забили четыре гола. На 28-й минуте Дилан Ларкин отыграл первую шайбу после пасов Лукаса Рэймонда и Филипа Гронека. На 35-й минуте второй гол гостей забил Джо Велено. Бен Шьяро и Эльмер Сёдерблом ассистировали. На 56-й минуте отличился Йонатан Берггрен. А спустя минуту игру в овертайм перевёл Дэвид Перрон.

В овертайме гости победили благодаря голу Джейка Уолмана.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Капанен, Блюгерс) – 02:36 (5x5)   2:0 Картер (Капанен, Раст) – 10:15 (5x4)   3:0 Цукер – 14:15 (5x5)   4:0 Цукер (Картер, Раст) – 19:27 (5x4)   4:1 Ларкин (Рэймонд, Гронек) – 27:17 (5x4)   4:2 Велено (Шьяро, Сёдерблом) – 34:32 (5x5)   4:3 Берггрен – 55:00 (5x5)   4:4 Перрон (Расмуссен, Рэймонд) – 56:52 (5x4)   4:5 Уолман (Копп, Расмуссен) – 62:13 (3x3)
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