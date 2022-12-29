«Детройт» одолел «Питтсбург», отыгравшись с 0:4 по ходу матча

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме со счётом 5:4.



Уже на третьей минуте Дрю О'Коннор открыл счёт голам в матче. Каспери Капанен и Теодор Блюгерс помогли ему с пасами. Потом на 11-й минуте забил Джефф Картер с передач Капанена и Брайана Раста. На 15-й минуте отличился Джейсон Цукер. А на 20-й минуте Цукер оформил дубль. Ассистировали ему Картер и Раст.



Затем невероятным образом гостям удалось сравнять счёт – они тоже забили четыре гола. На 28-й минуте Дилан Ларкин отыграл первую шайбу после пасов Лукаса Рэймонда и Филипа Гронека. На 35-й минуте второй гол гостей забил Джо Велено. Бен Шьяро и Эльмер Сёдерблом ассистировали. На 56-й минуте отличился Йонатан Берггрен. А спустя минуту игру в овертайм перевёл Дэвид Перрон.



В овертайме гости победили благодаря голу Джейка Уолмана.



Российский нападающий хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «+1».