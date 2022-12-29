«Это был один из вечеров, когда шайба удачно отскакивала». Бедард — о 7 очках с Германией

Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард прокомментировал своё выступление в матче со сборной Германии (11:2). 17-летний форвард набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи, повторив рекорд канадской сборной на МЧМ. Ранее семь очков в одной игре МЧМ набирали Дэйв Андрейчук (в 1983 году), Бренден Морроу (1999), Майк Каммаллери (2002) и Габриэль Бурк (2010).

«Это круто, что я попал в список, где есть много отличных фамилий. Но в первую очередь я рад, что мы сегодня одержали победу. Это был один из тех вечеров, когда шайба удачно отскакивала ко мне», — цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.

Всего в двух матчах МЧМ-2023 на счету Бедарда восемь (4+4) очков. По оценкам подавляющего большинства скаутов и хоккейных аналитиков, Бедард должен быть выбран под первым номером на предстоящем драфте НХЛ.