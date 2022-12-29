Бедард набрал 7 очков в матче МЧМ с Германией, повторив рекорд молодёжной сборной Канады

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Германии. Победу одержали канадцы со счётом 11:2.

Нападающий сборной Канады Коннор Бедард набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативных передачи. 17-летний форвард повторил рекорд сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира. Ранее семь очков в одной игре МЧМ набирали Дэйв Андрейчук (в 1983 году), Бренден Морроу (1999), Майк Каммаллери (2002) и Габриэль Бурк (2010).

ВИДЕО

Всего в двух матчах МЧМ-2023 на счету Бедарда восемь (4+4) очков. По оценкам подавляющего большинства скаутов и хоккейных аналитиков, Бедард должен быть выбран под первым номером на предстоящем драфте НХЛ. Сборная Канады одержала первую победу на турнире после сенсационного поражения в первом матче МЧМ от сборной Чехии со счётом 2:5.

Новость по теме Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ-2023