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Виталий Кравцов эффектно обыграл Виктора Хедмана. Видео

Виталий Кравцов эффектно обыграл Виктора Хедмана. Видео
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый перерыв. Гости впереди после первого периода со счётом 1:0.

В концовке первого периода российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов изящно обыграл шведского защитника «Тампы» Виктора Хедмана. Реализовать возникший опасный момент россиянину не удалось. Предлагаем посмотреть, как это было.

ВИДЕО

Единственную шайбу в первом игровом отрезке забросил шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад на 13-й минуте встречи. Ему ассистировали Райан Линдгрен и Каапо Какко.

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