Игрок «Тампы» рукой забрал шайбу у Шестёркина и закинул в ворота. Гол отменили с просмотра

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Латнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:0 в пользу команды из Нью-Йорка.



Счёт во встрече был открытв первом периоде усилиями Мики Зибанеджада, которому ассистировали Райан Линдгрен и Каапо Какко.



Во втором периоде «Тампе» удалось сравнять счёт, однако гол после просмотра видеоповтора не был засчитан. Автор несостоявшейся шайбы Брэйден Хагель рукой забрал шайбу у российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, после чего переправил её в ворота.

ВИДЕО

Хагель в нынешнем сезоне в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 27 (13+14) очков.