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20 сейвов Ильи Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Коламбусом»

20 сейвов Ильи Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Коламбусом»
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На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.

В первом периоде голов забито не было. Но уже на 28-й минуте встречи Жан-Габриэль Пажо открыл счёт голам. Канадцу ассистировал американский форвард Хадсон Фэшинг. Спустя девять игровых минут преимущество хозяев удвоил канадский нападающий Мэтью Барзал. Брок Нельсон и Пажо помогли ему с передачами.

В третьем периоде гости отыграли одну шайбу – забил Эмиль Бемстрём.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 20 сейвов.

Таким образом, «Коламбус» потерпел седьмое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пажо (Фэшинг) – 27:12 (5x5)   2:0 Барзал (Нельсон, Пажо) – 36:39 (5x4)   2:1 Бемстрём (Бьёрк, Годро) – 59:38 (6x5)
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