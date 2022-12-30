20 сейвов Ильи Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Коламбусом»

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.



В первом периоде голов забито не было. Но уже на 28-й минуте встречи Жан-Габриэль Пажо открыл счёт голам. Канадцу ассистировал американский форвард Хадсон Фэшинг. Спустя девять игровых минут преимущество хозяев удвоил канадский нападающий Мэтью Барзал. Брок Нельсон и Пажо помогли ему с передачами.



В третьем периоде гости отыграли одну шайбу – забил Эмиль Бемстрём.



Российский голкипер Илья Сорокин совершил 20 сейвов.

Таким образом, «Коламбус» потерпел седьмое поражение подряд.