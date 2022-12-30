Александр Барков установил новый рекорд «Флориды» по голам в большинстве в НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал финский нападающий Александр Барков, набравший 5 (3+2) очков. Второй гол оформившего сегодня хет-трик Баркова был забит при игре в большинстве, благодаря чему 27-летний форвард установил новый рекорд «Флориды».
В активе проводящего всю заокеанскую карьеру в стане «пантер» Александра стало 67 шайб при игре с численным преимуществом в НХЛ, тогда как прежнее клубное достижение принадлежало канадскому нападабющему Скотту Мелланби (66).
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