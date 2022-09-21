Самые дорогие игроки нового сезона НХЛ. В топ-3 – Панарин и Бобровский

Натан Маккиннон – один из героев плей-офф НХЛ, приведших «Колорадо» к Кубку Стэнли, получил причитающиеся ему миллионы. Накануне он подписал контракт, который через год сделает его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Но пока что Маккиннон должен доиграть контракт со «смешной» зарплатой в $ 6,3 млн, уровень которой он уже давно перерос. Пока Маккиннону прилично недоплачивают, некоторым другим игрокам, наоборот, сильно переплачивают. А другие отрабатывают каждую заработанную копейку на 100%. «Чемпионат» рассказывает о самых больших зарплатах в НХЛ в сезоне-2022/2023.

Тайлер Сегин («Даллас»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 13 млн

Когда Сегин подписывал контракт на $ 78,8 млн, тот казался вполне заслуженным. Игрок стабильно набирал по 70-80 очков за сезон и находился в самом расцвете сил. Четыре года спустя даже его средняя зарплата ($ 9,85 млн), не говоря о реальной зарплате в этом году, выглядит чудовищным промахом «Далласа». Нападающий совершенно потерялся на льду, скатывался в третье звено и в прошлом году был одним из худших в команде по показателю полезности.

Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12,5 млн

Реальная зарплата Артемия всё ещё обгоняет среднюю, которая составляет $ 11,642 млн. Панарин – пример того, что драфт или его отсутствие вообще ничего не значат. Артемий приехал в НХЛ в 24 года и вписался в эту лигу как влитой. Сначала он вышел из тени Патрика Кейна благодаря обмену в «Коламбус», где стал настоящим лидером, а потом сорвал куш, выйдя на рынок свободных агентов. Он перешёл в «Рейнджерс», хотя другие клубы предлагали ему даже больше, и продолжает играть на уровне суперзвезды.

Сергей Бобровский («Флорида»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12 млн

Самый высокооплачиваемый вратарь лиги как по зарплате в этом сезоне, так и по кэпхиту, если не считать Кэри Прайса, который практически завершил карьеру. Бобровский сделал себе имя одного из лучших голкиперов в «Коламбусе», где дважды выигрывал «Везину» и выбивал мощнейшую «Тампу» из плей-офф. Во «Флориде» в Бобровском видели спасителя и выдали гигантский контракт с кэпхитом $ 10 млн. Но первые сезоны сложились не так радужно, как хотелось бы, и периодически всплывают слухи о том, что клуб готов обменять вратаря, даже если при этом придётся сохранить за собой половину его зарплаты.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12 млн

Уже в следующем году Макдэвид перестанет быть лидером по кэпхиту, а по зарплате в отдельном сезоне никогда и не был, даже когда она достигала $ 15 млн. Тем не менее неудивительно, что один из лучших игроков мира на данный момент и зарабатывает соответственно. Свой контракт на 100 миллионов Макдэвид подписал, когда ему было всего 20 лет, но к тому времени он уже успел выиграть «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей» и прервать 10-летнюю серию «Эдмонтона» без плей-офф. Теперь от него ждут главного – Кубка Стэнли.

Дарнелл Нурс («Эдмонтон»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12 млн

Удивительно, конечно, что самым дорогостоящим игроком «Эдмонтона» в этом сезоне будет не Макдэвид, а Нурс. Год назад он подписал новый контракт со средней зарплатой $ 9,25 млн, который вступил в силу этим летом. Нурс играет по 25 минут за игру, выходит во всех ситуациях, но до супертопа пока всё равно не дотягивает, поэтому его контракт часто включают в число худших в НХЛ.

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Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12 млн

Карлссон – самый дорогой защитник НХЛ как по реальной, так и по средней зарплате. Когда-то швед считался одним из лучших в лиге, набирал по 80 очков, выигрывал два «Норрис Трофи» и на сломанной ноге доводил ничем не выдающуюся «Оттаву» до финала конференции. После обмена в «Сан-Хосе» подписал контракт на $ 92 млн. Карьеру Карлссона подкосили многочисленные травмы, но даже когда он здоров, то далёк от того выдающегося игрока, каким был когда-то. Своих денег он точно не оправдывает.

Александр Барков («Флорида»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 12 млн

Год назад капитан «Флориды» подписал свой большой контракт на $ 80 млн (рекордный по сумме в истории клуба), который вступает в силу в этом сезоне. В первые три года реальная зарплата русского финна составит $ 12 млн, после чего будет постепенно снижаться. Барков – обладатель «Селке Трофи» и один из лучших двусторонних центров НХЛ в самом расцвете сил, который показывает стабильную игру.

Андрей Василевский («Тампа»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 11 млн

Бесспорно лучший вратарь НХЛ на данный момент, обладатель «Везины», «Конн Смайт Трофи» и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Василевский – одна из главных причин головокружительного успеха «Тампы» последних лет и уже отработал каждый цент своего контракта, который рассчитан ещё на шесть лет.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 11 млн

Даути – ещё один пример того, как можно чудовищно переплатить игроку за былые заслуги, когда его время уже осталось позади. Защитник всю карьеру играет за «Лос-Анджелес», который выбрал его под вторым номером на драфте-2008. Он – одна из центральных фигур двух чемпионских сезонов «королей» и обладатель «Норрис Трофи». Но сейчас Даути далёк от былой формы, к тому же половину последнего сезона пропустил из-за травмы. Тем не менее «Кингз» связаны с ним обязательствами ещё на пять лет.

Адам Фокс («Рейнджерс»)

Зарплата в сезоне-2022/2023: $ 11 млн

Защитник, выигравший «Норрис Трофи» в своём втором сезоне НХЛ, а затем подписавший огромный контракт со средней зарплатой в $ 9,5 млн, который вступает в силу в этом сезоне. Фокс – из новой плеяды защитников, которые будут править в лиге в ближайшие годы, основа обороны «Рейнджерс» и грозная сила в атаке. В прошлом году он набрал сумасшедшие 74 очка.