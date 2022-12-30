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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 91 гола

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 91 гола
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе столичной команды заброшенной шайбой отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у 37-летнего нападающего 803 гола за карьеру в НХЛ.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 91 шайбы. На счету канадца 894 гола.

Напомним, что несколько дней назад Овечкину удалось обогнать в списке лучших снайперов в истории НХЛ форварда Горди Хоу, на счету которого 801 шайба.

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