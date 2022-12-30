Евгений Кузнецов сначала исполнил шедевр, но потом «привёз» два решающих гола. «Но не ошибаются только мёртвые, верно?»

Овечкин забил 803-й в НХЛ! Но две грубые ошибки другого русского прибили «Вашингтон»

Под конец 2022 года «Вашингтон» набрал шикарный ход в регулярке НХЛ. «Кэпиталз» одержали пять побед подряд и взлетели на третье место в своём дивизионе, а в домашней игре с «Оттавой» представлялся шанс продлить серию успехов.

Первый период игры прошёл без голов, зато в начале второго «Кэпиталз» выстрелили голевым дуплетом.

На 22-й минуте Эрик Густафссон шикарным пасом отправил Александра Овечкина на рандеву с Кэмом Тальбо, и российский форвард броском «в домик» переиграл канадского голкипера. Есть 23-й гол Ови в сезоне и 803-й в карьере! Погоня за Гретцки продолжается, до Уэйна Александру ещё 91 шаг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пару минут после шайбы Овечкина отличился Дилан Строум, но Джейк Сандерсон быстро вернул «Оттаву» в игру. Впрочем, вскоре красивой шайбой отличился Евгений Кузнецов. Российский центрфорвард сам совершил перехват в своей зоне, приехал в чужие владения, сместился влево и мягким броском направил шайбу между ног Тальбо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для «Вашингтона» и его российских лидеров всё складывалось шикарно, но в итоге всё закончилось разочарованием. Для начала «столичные» пропустили очень неприятный гол «в раздевалку» от Тима Штюцле за 16 секунд до сирены на второй перерыв.

А в третьем периоде «Оттава» отыгралась усилиями Алекса Дебринкэта. Обратите внимание, что контратака «сенаторов» началась с потери Кузнецова в чужой зоне, а затем Евгений ещё и не сумел накрыть голевой бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме история повторилась. Кузнецов обрезался, Дебринкэт наказал россиянина за ошибку и принёс победу «Оттаве». Вообще, на льду у «Кэпиталз» в этот момент были также Овечкин с Орловым, и все они сыграли, мягко говоря, не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обидное поражение «Вашингтона» в овертайме, после которого Кузнецов взял вину на себя. «Это была моя ошибка, но только мёртвые не ошибаются, не так ли? К сожалению, так оно и есть. Я беру на себя всю ответственность», — отметил Евгений после завершения встречи.