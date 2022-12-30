В концовке матча «Флорида» — «Монреаль» лайнсмен получил травму в потасовке между игроками

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Концовка матча из-за разгромного счёта прошла в многочисленных стычках. В одной из таких потасовок травму получил линейный арбитр встречи Райан Джексон. Защитник «Монреаля» Джоэль Эдмундсон грубо толкнул в спину хоккеиста «Флориды» Радко Гудаса, который рухнул на лёд. На помощь одноклубнику поспешил Марк Стаал, который завалил на лёд обидчика, зацепив при этом лайнсмена. Судья неудачно упал на лёд, травмировав ногу. По итогам эпизода зачинщик потасовки Эдмундсон получил 14 штрафных минут.

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Отметим, что главным героем матча стал финский нападающий «Флориды» Александр Барков, оформивший хет-трик уже в первом периоде.