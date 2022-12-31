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Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» всухую обыграть «Флориду»

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» всухую обыграть «Флориду»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на восьмой минуте матча Стефан Ноэсен открыл счёт голам в игре. Ему ассистировали Брент Бёрнс и Себастьян Ахо. На 25-й минуте матча российский нападающий Андрей Свечников удвоил преимущество своей команды. Бёрнс и Мартин Нечас отметились голевыми передачами. На 32-й минуте отличился Теуво Терявяйнен. Сет Джарвис и Еспери Котканиеми записали на свой счёт результативные пасы. А итоговый счёт на табло установил уже сам Котканиеми на 44-й минуте. Джарвис и Бретт Песке отдали по голевой передаче.

Российские голкиперы обоих команд остались в запасе. Сергей Бобровский и Пётр Кочетков не вышли на лёд в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ноэсен (Ахо, Бёрнс) – 07:05 (5x4)   2:0 Свечников (Бёрнс, Нечас) – 24:58 (5x4)   3:0 Терявяйнен (Джарвис, Котканиеми) – 31:55 (5x4)   4:0 Котканиеми (Песке, Джарвис) – 43:50 (5x5)
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