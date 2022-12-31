Макдэвид вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по матчам с 5+ очками

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, став первой звездой матча. 25-летний канадец вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по матчам регулярки и плей-офф с пятью и более очками. Это уже восьмая такая игра для Макдэвида в карьере НХЛ, сообщает Stats Centre.

На пятом месте по этому показателю расположился Леон Драйзайтль с семью играми с 5+ очками. Четвёртое место вместе с Макдэвидом делит Гленн Андерсон. На третьем месте расположился Пол Коффи с 12 играми с 5+ очками. Второе место занимает Ярри Курри, у которого 17 матчей с пятью и более очками. Лидером по этому показателю с огромным отрывом является легендарный Уэйн Гретцки, который 88 матчей набирал минимум пять очков за «Эдмонтон».

На счету Макдэвида в текущем сезоне 72 (32+40) очка в 37 матчах.