Федерация хоккея России поздравила болельщиков с Новым годом

Федерация хоккея России в своём телеграм-канале поздравила болельщиков с Новым годом. С поздравлениями выступили голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард московских армейцев Михаил Григоренко.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.

Ранее сборная России уступила национальной команде Беларуси по буллитам со счётом 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала.