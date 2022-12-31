Федерация хоккея России поздравила болельщиков с Новым годом

Федерация хоккея России в своём телеграм-канале поздравила болельщиков с Новым годом. С поздравлениями выступили голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард московских армейцев Михаил Григоренко.
Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.
Ранее сборная России уступила национальной команде Беларуси по буллитам со счётом 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала.
- 31 декабря 2022
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