Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить дома «Чикаго» и прервать серию поражений

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить дома «Чикаго» и прервать серию поражений
Комментарии

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

На 12-й минуте встречи счёт открыл Андреас Атанасиу с передачи Исаака Филлипса. Спустя семь минут восстановил равенство в счёте Эмиль Бемстрём с передач Джонни Годро и Адама Боквиста.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Густав Нюквист с передачи Джека Рословича. За три секунды до конца второго периода свою пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона забросил российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с передач Джонни Годро и Гэвина Байройтера.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Густав Нюквист, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Атанасиу (Филлипс) – 11:33 (5x5)   1:1 Бемстрём (Годро, Боквист) – 18:40 (5x4)   2:1 Нюквист (Рослович) – 23:50 (4x5)   3:1 Марченко (Годро, Байройтер) – 39:57 (5x5)   4:1 Нюквист (Курали) – 59:21 (en)
Новость по теме
Марченко забросил пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона за «Коламбус»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023