Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить дома «Чикаго» и прервать серию поражений

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.
На 12-й минуте встречи счёт открыл Андреас Атанасиу с передачи Исаака Филлипса. Спустя семь минут восстановил равенство в счёте Эмиль Бемстрём с передач Джонни Годро и Адама Боквиста.
На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Густав Нюквист с передачи Джека Рословича. За три секунды до конца второго периода свою пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона забросил российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с передач Джонни Годро и Гэвина Байройтера.
В конце третьего периода окончательный счёт установил Густав Нюквист, поразивший пустые ворота.
- 31 декабря 2022
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