Марченко забросил пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона за «Коламбус»
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Чикаго Блэкхоукс». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
За три секунды до конца второго периода свою пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона забросил российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, отличившийся с передач Джонни Годро и Гэвина Байройтера.
Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.
Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
Партнерский контент