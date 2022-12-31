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Марченко забросил пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона за «Коламбус»

Марченко забросил пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона за «Коламбус»
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В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Чикаго Блэкхоукс». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

За три секунды до конца второго периода свою пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона забросил российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, отличившийся с передач Джонни Годро и Гэвина Байройтера.

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Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

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