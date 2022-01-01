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Тарасенко вновь получил травму и не смог закончить матч с «Миннесотой»

Тарасенко вновь получил травму и не смог закончить матч с «Миннесотой»
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Российский форвард «Сент-Луиз Блюз» Владимир Тарасенко получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

Владимир Тарасенко провёл на льду всего 4 минуты и 18 секунд, после чего отправился в раздевалку, и, как сообщила пресс-служба клуба, уже не вернётся в матч — Владимир неудачно заблокировал бросок в первом периоде, получив травму правой руки.

Тарасенко пропустил матч с «Чикаго Блэкхоукс» (3:1) из-за травмы.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 31-летний российский форвард сыграл за «Сент-Луис Блюз» 33 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

«Сент-Луис» набрал 37 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

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