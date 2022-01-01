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Костин отметился голом в матче с «Виннипегом». У него пятая шайба в сезоне

Костин отметился голом в матче с «Виннипегом». У него пятая шайба в сезоне
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Сегодня, 1 января, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт третий период, гости ведут со счётом 2:1.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин по ходу встречи записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировал Маттиас Янмарк. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также четыре результативные передачи.

Напомним, 23-летний Клим Костин перешёл в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса». Ранее форвард, родившийся в Пензе, выступал за «Авангард», московское «Динамо» и другие российские клубы.

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