«Счастлив играть с вами в одной команде». Костин получил приз лучшему игроку «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин получил приз лучшему игроку матча в раздевалке от партнёров по команде и поблагодарил одноклубников. В прошедшем матче с «Сиэтлом» российский нападающий забросил две шайбы и помог разгромить соперника со счётом 7:2.

«Я не могу описать словами, как я счастлив играть с вами в одной команде, ребята. Спасибо вам большое!» — сказал Костин в раздевалке «Эдмонтона».

Костин провёл на площадке 12 минут и 23 секунды. На счету российского форварда четыре броска по воротам, шесть штрафных минут и два силовых приёма. Показатель полезности 23-летнего нападающего составил «+2».

В текущем сезоне НХЛ на счету Костина 21 матч за «нефтяников», в которых россиянин набрал 8 (4+4) очков.