Шайба Костина не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче с «Виннипегом»

Сегодня, 1 января, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
Счёт в игре был открыт в первом периоде: отличился Нил Пионк, ему ассистировали Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в начале третьего периода счёт сравнял с паса Маттиаса Янмарка. Отметим, что для российского хоккеиста это пятая шайба в сезон. Через две минуты Коннор вновь вывел «Виннипег» вперёд, ему ассистировали Пионк и Кристиан Рейчел.
«Эдмонтон» проиграл спустя две победы, для «Виннипега» этот успех стал вторым подряд. 4 января они сыграют с «Калгари», а «Эдмонтон» — с «Сиэтлом».
- 1 января 2023
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