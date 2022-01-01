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Шайба Костина не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче с «Виннипегом»

Шайба Костина не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче с «Виннипегом»
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Сегодня, 1 января, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Счёт в игре был открыт в первом периоде: отличился Нил Пионк, ему ассистировали Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в начале третьего периода счёт сравнял с паса Маттиаса Янмарка. Отметим, что для российского хоккеиста это пятая шайба в сезон. Через две минуты Коннор вновь вывел «Виннипег» вперёд, ему ассистировали Пионк и Кристиан Рейчел.

«Эдмонтон» проиграл спустя две победы, для «Виннипега» этот успех стал вторым подряд. 4 января они сыграют с «Калгари», а «Эдмонтон» — с «Сиэтлом».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Пионк (Коннор, Дюбуа) – 15:44 (5x4)   1:1 Костин (Янмарк) – 44:29 (5x5)   1:2 Коннор (Пионк, Райхель) – 46:55 (5x5)
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