Маршан — о поражении от «Баффало»: нас ещё многое ждёт

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение команды от «Баффало Сэйбрз» (3:4) в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы не собираемся останавливаться на этом поражении. У нас впереди будут прекрасные возможности для побед. Нам будет очень весело. Это захватывающее время. Да, в этом матче нас ждало разочарование, но но нам много чего стоит с нетерпением ждать», — приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

34-летний Маршан в нынешнем сезоне набрал 30 очков (10+20) в 28 матчах регулярного чемпионата. «Бостон» идёт на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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