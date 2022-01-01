Маршан — о поражении от «Баффало»: нас ещё многое ждёт
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Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение команды от «Баффало Сэйбрз» (3:4) в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Мы не собираемся останавливаться на этом поражении. У нас впереди будут прекрасные возможности для побед. Нам будет очень весело. Это захватывающее время. Да, в этом матче нас ждало разочарование, но но нам много чего стоит с нетерпением ждать», — приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
34-летний Маршан в нынешнем сезоне набрал 30 очков (10+20) в 28 матчах регулярного чемпионата. «Бостон» идёт на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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