Два российских хоккеиста продолжат карьеру в чемпионате Румынии

Румынский клуб «Чиксереда» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с казахстанским защитником Романом Савченко, а также с россиянами Яковом Селезнёвым и Ильёй Крикуновым.
34-летний Савченко недавно покинул казахстанский клуб «Номад». Он выступал в КХЛ на протяжении 14 сезонов, большую часть времени проведя в составе «Барыса». Также Савченко был игроком ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири».
Последней командой 33-летнего Селезнёва была минская «Юность». До этого он выступал за «Югру», «Витязь», «Нефтехимик», «Амур» и «Ак Барс».
38-летний Крикунов полностью пропустил сезон-2021/2022, в позапрошлом у него лишь два матча в составе «Куньлуня». Также Крикунов выступал за «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Амур», «Сочи», «Торпедо» и «Атлант».
Главные герои года в хоккее. Видеоролик:
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