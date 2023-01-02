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Бобровский пропустил гол от Зибанеджада, который не смог бросить по воротам «Флориды»

Бобровский пропустил гол от Зибанеджада, который не смог бросить по воротам «Флориды»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт — 3:2 в пользу «Рейнджерс».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил гол от шведского нападающего Мики Зибанеджада, который не смог бросить по воротам. У игрока гостей шайба сошла с крюка клюшки во время попытки броска, однако данный эпизод привел к взятию ворот.

«Флорида Пантерз» занимает на 13-м месте турнирной таблицы Восточной Конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт девятым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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