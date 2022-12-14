Бобровский — о шат-ауте с «Коламбусом»: ребята проделали отличную работу

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свой сухой матч с «Коламбусом» (4:0). Россиянин отразил все 22 броска по воротам и оформил первый шат-аут в текущем сезоне.
«Я чувствовал себя хорошо. Это очень, очень важные два очка для нас. Это большая игра, и я думаю, что ребята проделали отличную работу. Они закрыли соперника. Ничего не дали им создать в атаке», — цитирует Бобровского журналист Джеймисон Олив в своей соцсети.
Бобровский был признан первой звездой прошедшего матча. В текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина шесть побед в 17 матчах. Процент отражённых бросков составил 88,9%.
Всего в НХЛ на счету Бобровского 342 победы в 609 матчах с процентом отражённых бросков 91,5%. Россиянин является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза, вручаемому лучшему вратарю сезона в НХЛ.
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