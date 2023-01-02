«Оттава» нанесла «Баффало» первое за семь матчей поражение. У Любушкина — голевая

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Луккини, а также Тим Штюцле, отметившийся дублем. Свою вторую шайбу он забросил на последних минутах встречи в пустые ворота.

Единственную в этом матче шайбу гостей забросил Земгус Гиргенсонс, ему ассистировали Маттиас Самуэльссон и российский защитник Илья Любушкин.

В следующем матче «Оттава» у себя на площадке примет «Коламбус». «Баффало», в свою очередь, сыграет с «Вашингтоном». Отметим, что «Баффало» потерпел первое поражение за последние шесть матчей.