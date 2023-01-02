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«Оттава» нанесла «Баффало» первое за семь матчей поражение. У Любушкина — голевая

«Оттава» нанесла «Баффало» первое за семь матчей поражение. У Любушкина — голевая
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Луккини, а также Тим Штюцле, отметившийся дублем. Свою вторую шайбу он забросил на последних минутах встречи в пустые ворота.

Единственную в этом матче шайбу гостей забросил Земгус Гиргенсонс, ему ассистировали Маттиас Самуэльссон и российский защитник Илья Любушкин.

В следующем матче «Оттава» у себя на площадке примет «Коламбус». «Баффало», в свою очередь, сыграет с «Вашингтоном». Отметим, что «Баффало» потерпел первое поражение за последние шесть матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Штюцле (Жиру) – 00:47 (5x5)   1:1 Гиргенсонс (Самуэльссон, Любушкин) – 26:51 (5x5)   2:1 Луккини (Брассар, Жиру) – 31:45 (5x4)   3:1 Штюцле (Шабо) – 58:49 (en)
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