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«В этом нет секрета». Форвард «Флориды» рассказал, как можно добиться успеха

«В этом нет секрета». Форвард «Флориды» рассказал, как можно добиться успеха
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Нападающий «Флориды Пантерз» Ник Казинс прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Пантеры» потерпели поражение со счётом 3:5.

«Я думаю, что наша команда знает, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Я имею в виду, что в этом нет секрета. Когда мы вступаем в прессинг, играем в тело и в силовую игру против защиты соперника — вот когда мы добиваемся успеха. Когда мы не можем сыграть в шайбу и дарим оппоненту возможности для странных прорывов, это никогда не станет рецептом успеха. Так что нужно просто делать это последовательно», — приводит слова Казинса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

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