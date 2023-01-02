Десятый гол Панарина в сезоне помог «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе «Рейнджерс» дублем отметился шведский нападающий Мика Зибанеджад. Также смог забить свой гол Винсент Трочек, записавший в свой актив 13-е взятие ворот в этом сезоне.



«Флорида» пыталась вернуться в игру усилиями игроков команды Ника Казинса, Сэма Беннетта и Эрика Стаала, трое смогли отличиться в домашней игре.



Финальный счёт на табло установил российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший пятую шайбу своей команды в ворота соперников — 5:3. Игрок забил свой 10-й гол в этом сезоне НХЛ.