Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятый гол Панарина в сезоне помог «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

Десятый гол Панарина в сезоне помог «Рейнджерс» обыграть «Флориду»
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» дублем отметился шведский нападающий Мика Зибанеджад. Также смог забить свой гол Винсент Трочек, записавший в свой актив 13-е взятие ворот в этом сезоне.

«Флорида» пыталась вернуться в игру усилиями игроков команды Ника Казинса, Сэма Беннетта и Эрика Стаала, трое смогли отличиться в домашней игре.

Финальный счёт на табло установил российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший пятую шайбу своей команды в ворота соперников — 5:3. Игрок забил свой 10-й гол в этом сезоне НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 14:36 (5x4)   0:2 Зибанеджад (Какко, Шнайдер) – 30:30 (5x5)   1:2 Казинс (Стаал, Махура) – 33:57 (5x5)   1:3 Крайдер (Какко, Фокс) – 35:44 (5x5)   2:3 Беннетт (Вераге, Форслинг) – 39:02 (5x4)   2:4 Трочек (Крайдер) – 41:38 (5x4)   3:4 Стаал – 42:53 (5x5)   3:5 Панарин (Трочек, Харпур) – 50:04 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023