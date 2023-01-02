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«Миннесота» Капризова вошла в топ-5 лучших команд 2022 года по количеству побед

«Миннесота» Капризова вошла в топ-5 лучших команд 2022 года по количеству побед
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Стало известно, какие команды Национальной хоккейной лиги одержали наибольшее количество побед в календарном 2022 году.

Лидером стал «Бостон Брюинз». «Мишки» одержали 65, 28 из которых пришлись на регулярный чемпионат нынешнего сезона. Второе место заняло «Колорадо Эвеланш», в 2022 году выигравшее Кубок Стэнли". «Лавины» провели 58 успешных матчей — лишь 19 из них были проведены в сезоне-2022/2023. Тройку замкнуло «Торонто Мэйпл Лифс», в календарном году одержавшее 57 побед. 23 были зафиксированы уже в текущем сезоне.

Отметим, что четвёртую позицию заняла «Каролина Харрикейнз», выигравшая в 56 встречах года (24 в сезоне-2022/2023). На пятом месте расположилась «Миннесота Уайлд». Команда Кирилла Капризова одержала 55 побед в 2022-м году.

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