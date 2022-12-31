Главное открытие года в НХЛ. Кто удивил больше всех?

2022 год подходит к концу — а это значит, что настала пора подводить итоги. Этот год подарил нам множество открытий, поэтому мы решили составить рейтинг самых ярких из них. В наш список попали и те, кого год сделал суперзвёздами, и юные хоккеисты, главные моменты чьих карьер ещё впереди, и опытные игроки, которые неожиданно засверкали в 2022 году.
Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Кирилл Капризов
н. «Миннесота Уайлд»
Не спорим, Капризов встретил новый год уже в качестве звезды НХЛ. Однако это не помешало россиянину именно в 2022-м показать, насколько он хорош. Кирилл переписал массу рекордов — как клубных, так и НХЛовских. Нападающий стал лучшим снайпером (47), ассистентом (61) и бомбардиром (108) «Миннесоты» в рамках одного сезона. Кроме того, уже в чемпионате-2022/2023 Капризов установил клубный рекорд по длине голевой серии, серии с набранными очками и серии с результативными передачами — это уникальный случай для НХЛ, когда достижения по всем трём показателям в рамках одной франшизы принадлежат одному игроку. А Кириллу только 25 лет.
Кейл Макар
з. «Колорадо Эвеланш»
Молодой защитник «лавин» попал на радары болельщиков и аналитиков ещё в сезоне-2020/2021 — тогда его едва не признали лучшим игроком своего амплуа в НХЛ. Однако его расцвет пришёлся именно на 2022 год. Макар, которому только в октябре исполнилось 24, побил рекорд «Колорадо» по количеству голов, забитых защитником за один сезон (28), и завершил регулярку с мощными 86 (28+58) очками. В плей-офф Кейл продолжил феерить, в одном из матчей плей-офф с «Эдмонтоном» набрав 5 (1+4) баллов и повторив лучшее достижение в истории «лавин» по этому показателю в рамках Кубка Стэнли для игроков своего амплуа. Вишенкой на торте стали второй результат по количеству очков в одном плей-офф в истории «Колорадо» (29), третье место в гонке бомбардиров плей-офф-2022, Кубок Стэнли, «Норрис Трофи» как лучшему защитнику сезона и «Конн Смайт Трофи» как MVP розыгрыша.
Джейсон Робертсон
н. «Даллас Старз»
Молодой нападающий ещё недавно соперничал с Кириллом Капризовым за «Колдер Трофи», а в 2022 году показал, что он может быть не меньшей легендой для своего клуба. Робертсон стал вторым бомбардиром команды (79) в прошлом сезоне, уступив два очка лишь нестареющему Джо Павелски — и сыграв на восемь матчей меньше. Летом Джейсон толком и не попал в тренировочный лагерь «Далласа», уйдя в контрактные разборки, однако на старте сезона-2022/2023 начал разрывать. Он установил рекорд «Старз» по длине серии с результативными очками (14). Сейчас 23-летний Робертсон – третий бомбардир НХЛ и уступает только космическому Макдэвиду и его товарищу Драйзайтлю.
Павел Бучневич
н. «Сент-Луис Блюз»
Российский нападающий долгое время считался неплохим игроком, но до статуса звезды явно не дотягивал. Тем не менее первый сезон в «Сент-Луисе» помог Бучневичу раскрыться — в сезоне-2021/2022 форвард стал одним из лидеров «блюзменов» и приобрёл статус настоящей звезды НХЛ. Павел побил личный рекорд результативности примерно на треть, набрав 76 очков (до этого лучшим показателем были 48 баллов) и завершив регулярку в статусе третьего бомбардира и второго снайпера (30 голов) клуба. Кроме того, в актив россиянину можно внести и выступление в плей-офф — он стал редким игроком «Сент-Луиса», который не заслужил критики. Бучневич завершил розыгрыш Кубка Стэнли третьим бомбардиром «Блюз» (11 очков) и лучшим ассистентом (10 передач).
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий идёт по графику очко за матч: 27 баллов в 27 встречах. Павел — второй снайпер «Сент-Луиса» и четвёртый бомбардир клуба в нынешней регулярке. Несмотря на травму, Бучневич пытается соответствовать статусу звезды и тащить «блюзменов».
Тейдж Томпсон
н. «Баффало Сэйбрз»
Американский форвард стал лучшим снайпером (38) и бомбардиром (68) «клинков» в прошлом сезоне, и летом клуб подписал с ним новый контракт — на семь лет и $ 50 млн. Многие удивлялись, что «Сэйбрз» решили выписать едва сверкнувшему нападающему зарплату чуть более $ 7 млн в год. Однако сезон-2022/2023 показал, что, видимо, «Баффало» ещё нехило сэкономил. Томпсон резво начал чемпионат, набрав 50 очков только за 33 матча. Впереди ещё чуть больше половины сезона — а Тейдж уже близок к своему прошлогоднему результату.
Нападающий также переписал ряд клубных рекордов, часть из которых принадлежала Александру Могильному и Максиму Афиногенову. Кроме того, в матче с «Коламбусом» 25-летний Томпсон и вовсе забросил пять шайб, четыре из которых пришлись на первый период. Это стало лишь четвёртым случаем в истории лиги.
Эрик Карлссон
з. «Сан-Хосе Шаркс»
В прошлом сезоне шведский защитник немало подвергался критике, не показывая достойной игры для своего тяжеловесного контракта. Часть регулярки хоккеист и вовсе пропустил, сыграв лишь в 50 матчах и набрав 35 (10+25) очков. Конечно, шведский защитник ещё со времён «Оттавы» считается звездой НХЛ, однако в нынешнем сезоне Карлссон показывает просто безумную игру: он шестой в списке лучших бомбардиров регулярки. Эрик за 37 встреч набрал 50 (13+37) баллов — и это в ужасном «Сан-Хосе», идущем в числе худших клубов НХЛ.
32-летний Карлссон уже побил рекорд «Шаркс» по длине результативной серии, обойдя не кого-то — самого Джо Торнтона (10); успел оформить хет-трик и выйти на третье место в истории лиги ко количеству очков среди защитников в стартовых 35 матчах сезона (46).
Вишенка на торте — в начале ноября Эрик стал рекордсменом НХЛ по количеству голов среди защитников.
Джейк Эттингер
в. «Даллас Старз»
Американский вратарь усадил в запас Антона Худобина и стал одной из причин, по которой «Даллас» заполз в плей-офф-2022. Расцвет Эттингера пришёлся как раз на розыгрыш Кубка Стэнли. Например, в решающем матче серии первого раунда с «Калгари» Джейк крутился как белка в колесе — он совершил 64 сейва, установив рекорд НХЛ для седьмых матчей и едва не дотянув до лучшего результата в целом в истории плей-офф. «Даллас» в итоге всё равно проиграл, но американец совершил 268 спасений в серии — это третий показатель в истории лиги.
Усилия Эттингера не помогли «Далласу» в розыгрыше Кубка Стэнли, но он продолжил бенефис в новом сезоне. Джейк стал лучшим голкипером начала регулярного чемпионата и долгое время лидировал по коэффициенту надёжности в лиге. Сейчас 24-летний вратарь в среднем за матч отражает 92% бросков при показателе надёжности 2,38.
Коул Кофилд
н. «Монреаль Канадиенс»
Начало сезона-2021/2022 у выбора «Монреаля» в первом раунде драфта-2019 явно не задалось, однако с февраля 2022 года Кофилда стали больше подпускать к основе — и он потащил тонущих «Хабс». Тогда же Коул стал игроком месяца. В итоге Кофилд, сыграв всего в 67 матчах и старт сезона проведя в АХЛ, завершил регулярку лучшим снайпером «Монреаля» (23 гола) и третьим бомбардиром (43 очка). Если кто и радовал в составе одной из худших команд Восточной конференции, так это Коул.
В новом сезоне 21-летний нападающий продолжил феерить. Сейчас он лучший снайпер «Монреаля»: за 36 матчей сезона канадец почти повторил свой прошлогодний результат (19 голов против 23). Ну и Кофилд с 28 очками занимает второе место в списке бомбардиров «Канадиенс».
Мориц Зайдер
з. «Детройт Ред Уингз»
Немецкий защитник с ноги ворвался в НХЛ, став одним из лидеров «Ред Уингз» в дебютном сезоне. Несмотря на свою позицию и на игру в тонущем «Детройте», Мориц получил «Колдер Трофи». Хоккеист стал первым обладателем этой награды в «красных крыльях» за последние 57 лет и даже заслужил похвалу от Сергея Фёдорова. Зайдер также набрал 50 (7+43) очков в 82 матчах, завершив прошлую регулярку в качестве четвёртого бомбардира «Ред Уингз».
Нынешний сезон 21-летний немец начал спокойнее, в 34 встречах записав на свой счёт 12 (2+10) баллов. Однако хоккеист продолжает переписывать клубную историю. Зайдер побил рекорд «Детройта» по количеству результативных передач за клуб до достижения 22 лет. Мориц обошёл не кого-то — легенду «Ред Уингз» Никласа Лидстрёма!
Роман Йози
з. «Нэшвилл Предаторз»
Прошлый сезон швейцарец провёл на высочайшем уровне. Йози, выступая на позиции защитника, установил рекорд «Нэшвилла» по количеству очков за один сезон. Роман набрал космические 96 (23+73) очков, завершив регулярку лучшим защитником-бомбардиром и 11-м в общем списке. Йози набрал больше очков, чем Сидни Кросби, Александр Овечкин и Патрик Кейн. По итогам чемпионата швейцарца номинировали на «Норрис Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», а также добавили в первую символическую сборную сезона.
В нынешней регулярке 32-летний Роман набрал 27 (8+19) баллов в 34 встречах. Несмотря на не такие значительные цифры, как в прошлом сезоне, Йози в конце декабря стал лучшим бомбардиром в истории «Нэшвилла», обойдя многолетнего лидера «хищников» Дэвида Легуонда, выступавшего за клуб 15 лет.
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