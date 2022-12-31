Главное открытие года в НХЛ. Кто удивил больше всех?

В рейтинге есть и суперзвёзды, и ноунеймы. Кто победит? Решать вам!

2022 год подходит к концу — а это значит, что настала пора подводить итоги. Этот год подарил нам множество открытий, поэтому мы решили составить рейтинг самых ярких из них. В наш список попали и те, кого год сделал суперзвёздами, и юные хоккеисты, главные моменты чьих карьер ещё впереди, и опытные игроки, которые неожиданно засверкали в 2022 году.

Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.