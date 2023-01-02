«Ванкувер» может обменять Кузьменко перед дедлайном. Андрей — третий бомбардир команды
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«Ванкувер Кэнакс» намерен заключить новое соглашение с российским нападающим Андреем Кузьменко, сообщает журналист Иан Макинтайр на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что руководство «косаток» собирается работать над контрактом до 3 марта — до дедлайна обменов в Национальной хоккейной лиге. Если до этого срока новое соглашение с 26-летним россиянином не будет заключено, «Ванкувер» может обменять его, дабы не отпустить хоккеиста летом бесплатно.
Напомним, в межсезонье Кузьменко подписал с «Кэнакс» однолетний контракт. Летом 2023 года нападающий может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 32 (15+17) очка. Он третий бомбардир команды.
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