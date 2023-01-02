Кучеров — лучший россиянин в НХЛ по ценности, Овечкин — третий

Авторитетное издание The Athletic составило топ-100 игроков НХЛ по ценности согласно продвинутой статистике GSVA. В список вошли хоккеисты, сыгравшие в текущем чемпионате не менее 10 матчей.

Лучшим среди россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (2,2), занявший общее восьмое место. Вторым российским хоккеистом стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (1,8), расположившийся на 23-й строчке. Тройку россиян замкнул капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,7) — он на 38-м месте.

Отметим, что в топ-100 вошли также Евгений Малкин (1,5), Андрей Свечников (1,4), Михаил Сергачёв (1,4) и Андрей Кузьменко (1,3). Первое место в рейтинге занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2,9). Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 39-ю позицию (1,6),

GSVA — это всеобъемлющая продвинутая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.

Новость по теме Овечкин обогнал легенд НХЛ Бобби Халла и Курри по хет-трикам в регулярках и плей-офф