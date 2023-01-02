Кучеров — лучший россиянин в НХЛ по ценности, Овечкин — третий

Авторитетное издание The Athletic составило топ-100 игроков НХЛ по ценности согласно продвинутой статистике GSVA. В список вошли хоккеисты, сыгравшие в текущем чемпионате не менее 10 матчей.
Лучшим среди россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (2,2), занявший общее восьмое место. Вторым российским хоккеистом стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (1,8), расположившийся на 23-й строчке. Тройку россиян замкнул капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,7) — он на 38-м месте.
Отметим, что в топ-100 вошли также Евгений Малкин (1,5), Андрей Свечников (1,4), Михаил Сергачёв (1,4) и Андрей Кузьменко (1,3). Первое место в рейтинге занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2,9). Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 39-ю позицию (1,6),
GSVA — это всеобъемлющая продвинутая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.
- 2 января 2023
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:38
-
09:18
-
08:57
-
08:35
-
07:32
-
06:51
-
06:29
-
06:17
-
05:45
-
05:39
-
05:30
-
03:37
-
03:15
-
02:53
-
02:51
-
02:19
- 1 января 2023
-
23:50
-
23:38
-
23:26
-
23:00
-
22:17
-
21:54
-
21:45
-
21:31
-
21:09
-
20:34
-
19:46
-
19:12
-
18:45
-
18:35
-
17:06