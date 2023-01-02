Агент шведского защитника ХК ЦСКА ответил на критику в адрес клиента за игру в России

Алёша Пилко, агент шведского защитника ХК ЦСКА Фредрика Классона, прокомментировал продление контракта своего клиента с армейским клубом. Кроме того, он ответил на критику, с которой столкнулся его подопечный за пролонгацию отношений с российской командой.
«Фредрик в первую очередь хоккеист, а если говорить о хоккее, то ЦСКА — самый большой клуб в Европе с богатейшей историей. У него менталитет победителя. Когда поступило предложение о продлении, он решил остаться.
Отстранение от сборной Швеции? Откуда мы знаем, что его вообще вызвали бы? Повторюсь: мы приняли лучшее решение для его карьеры», — приводит слова Пилко Expressen.
Кроме того, агент считает, что никто не может судить шведов, уезжающих в КХЛ, потому что они не политики и делают то, что лучше для их карьеры.
Отметим, что решение Классона вызвало критику в Швеции. Фредрик присоединился к ЦСКА летом 2022 года, и тогда Пилко ответил на критику, заявив, что контракт был подписан до начала спецоперации. В конце декабря 2022 года Классон продлил соглашение на два сезона.
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