Швеция за минуту до конца матча в меньшинстве вырвала победу у Финляндии в 1/4 финала МЧМ

В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился первый матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Финляндии встречалась со сборной Швеции. Победу со счётом 3:2 одержали шведы.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Оливер Капанен с передач Йоакима Кемелля и Вилле Койвунена. На 17-й минуте периода восстановил равенство в счёте Лео Карлссон с передач Людвига Янссона и Филипа Бюстедта.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода вновь вывел сборную Финляндии вперёд Нико Хуухтанен с передачи Вернера Миеттинена. На 17-й минуте периода счёт 2:2 сделал Лео Карлссон. За минуту до конца третьего периода в меньшинстве Виктор Шернборг принёс сборной Швеции победу.