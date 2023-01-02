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Швеция за минуту до конца матча в меньшинстве вырвала победу у Финляндии в 1/4 финала МЧМ

Швеция за минуту до конца матча в меньшинстве вырвала победу у Финляндии в 1/4 финала МЧМ
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В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился первый матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Финляндии встречалась со сборной Швеции. Победу со счётом 3:2 одержали шведы.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Оливер Капанен с передач Йоакима Кемелля и Вилле Койвунена. На 17-й минуте периода восстановил равенство в счёте Лео Карлссон с передач Людвига Янссона и Филипа Бюстедта.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода вновь вывел сборную Финляндии вперёд Нико Хуухтанен с передачи Вернера Миеттинена. На 17-й минуте периода счёт 2:2 сделал Лео Карлссон. За минуту до конца третьего периода в меньшинстве Виктор Шернборг принёс сборной Швеции победу.

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
02 января 2023, понедельник. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 3
Швеция U20
1:0 Капанен (Кемелль, Койвунен) – 03:10 (5x5)   1:1 Карлссон (Янссон, Бюстедт) – 16:55 (5x5)   2:1 Хуухтанен (Миеттинен) – 44:03 (5x5)   2:2 Карлссон (Бюстедт, Вагнер) – 56:33 (5x5)   2:3 Шернборг – 58:55 (4x5)
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