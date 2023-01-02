Супруга Малкина показала атмосферу на «Зимней классике»

В эти минуты на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» в рамках «Зимней классики» «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, счёт 0:0.

Перед матчем жена нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова показала атмосферу на стадионе.

«Очень атмосферно здесь на арене. 37 тысяч людей наблюдают за этой «Зимней классикой». Удачи, «Питтсбург», — сказала Кастерова в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне клубы один раз встречались между собой. 2 ноября 2022 года «пингвины» уступили в овертайме со счётом 5:6.



«Бостон» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» с 44 очками после 36 встреч располагается на восьмом месте в таблице Востока.