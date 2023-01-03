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«Филадельфия» в гостях обыграла «Анахайм», Проворов и Куликов очков не набрали

«Филадельфия» в гостях обыграла «Анахайм», Проворов и Куликов очков не набрали
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На стадионе «Хонда-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Анахайм Дакс» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл Джоэль Фараби с передач Ноа Кейтса и Трэвиса Конечны. На 11-й минуте периода удвоил преимущество гостей Морган Фрост с передач Кэма Йорка и Джоэля Фараби.

На четвёртой минуте второго периода третью шайбу «Филадельфии» в матче забросил Трэвис Конечны с передач Кевина Хейза и Джексона Кейтса.

На девятой минуте третьего периода довёл счёт до крупного Скотт Лотон с передачи Кевина Хейза. В конце матча единственную шайбу хозяев забросил Райан Строум с передачи Тревора Зеграса.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Кейтс, Конечны) – 07:42 (5x5)   0:2 Фрост (Йорк, Фараби) – 10:36 (5x5)   0:3 Конечны (Хейз, Кейтс) – 23:00 (5x5)   0:4 Лотон (Хейз) – 48:26 (5x5)   1:4 Строум (Зеграс) – 59:20 (5x5)

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Даллас Старз». «Филадельфия» примет дома «Аризону Койотс».

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