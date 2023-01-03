Тренер ЦСКА Якубов: вы увидите изменения в составе. Они незапланированные, так случилось

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о том, что у армейцев в преддверии матча с московским «Динамо» произойдут изменения в составе.

«Будут ли какие-то изменения сегодня? Вы увидите изменения в составе. Они, наверное, не запланированные, но так случилось. По разным причинам: у кого-то состояние здоровья не позволяет, не могу всего рассказать.

Следим ли за победной серией «Динамо» из шести матчей? Мы не следим какая у них серия. Они, конечно, молодцы, но мы привыкли отталкиваться от своего результата. Мы тоже две последние игры выиграли и хотелось бы также продолжить уже в новом году», — цитирует Якубова сайт ЦСКА.

Армейский клуб набрав 61 очко после 44 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые после 45 встреч набрали 59 баллов и занимают пятое место в таблице Запада.