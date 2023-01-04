«Он был великолепен». Форвард «Айлендерс» об игре Сорокина в победном матче с «Ванкувером»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо выразил восхищение игрой российского вратаря Ильи Сорокина в матче с «Ванкувером». Россиянин отразил 24 из 26 бросков по воротам и помог «Айлендерс» одержать победу со счётом 6:2.

«Хорошая команда учится на своих ошибках. Сорокин был великолепен, держал нас в игре, и команда поддержала его. Каждое звено и все три пары обороны играли потрясающе. Это была отличная командная работа. Отличная и очень важная победа для нас», — цитирует Пажо официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Сорокина 14 побед в 29 матчах при проценте отражённых бросков 92,6%. Российский голкипер одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, в которых Сорокин был стартовым вратарём.