24 сейва Сорокина и передача Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.
Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей при показателе полезности «+2». Голкипер «островитян» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 24 из 26 бросков по воротам. Российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились.
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Победная шайба в середине третьего периода при игре в большинстве на счету нападающего «королей» Адриана Кемпе.
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