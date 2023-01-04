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24 сейва Сорокина и передача Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»

24 сейва Сорокина и передача Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей при показателе полезности «+2». Голкипер «островитян» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 24 из 26 бросков по воротам. Российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хорват (Экман-Ларссон, Бёзер) – 18:23 (5x5)   1:1 Рятю (Джонстон, Мартин) – 22:26 (5x5)   1:2 Пажо (Пулок, Барзал) – 32:56 (5x4)   1:3 Барзал – 36:28 (5x5)   2:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 38:54 (5x4)   2:4 Ли (Нельсон) – 41:46 (5x5)   2:5 Сизикас (Барзал, Уозерспун) – 49:44 (5x5)   2:6 Пажо (Сизикас, Романов) – 57:51 (en)

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Победная шайба в середине третьего периода при игре в большинстве на счету нападающего «королей» Адриана Кемпе.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Купари (Фиала) – 07:58 (5x5)   1:1 Хейсканен (Хинц) – 26:31 (5x5)   2:1 Копитар (Даути, Байфилд) – 28:13 (5x5)   2:2 Робертсон (Павелски, Хинц) – 29:09 (5x5)   3:2 Кемпе (Фиала, Виларди) – 49:25 (5x4)
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