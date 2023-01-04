24 сейва Сорокина и передача Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей при показателе полезности «+2». Голкипер «островитян» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 24 из 26 бросков по воротам. Российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Победная шайба в середине третьего периода при игре в большинстве на счету нападающего «королей» Адриана Кемпе.