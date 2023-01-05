Нападающий СКА Гусев стал четвёртым игроком, набравшим 400+ очков за один клуб КХЛ
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Нападающий СКА Никита Гусев во вчерашнем матче с «Трактором» (9:3) набрал четыре (1+3) очка и преодолел отметку в 400 результативных баллов в составе армейцев.
Он стал четвёртым игроком, который смог набрать минимум 400 очков в составе одного клуба в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Первая четвёрка по этому показателю выглядит следующим образом.
- Сергей Мозякин («Металлург») — 693.
- Брэндон Боченски («Барыс») — 444.
- Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 419.
- Никита Гусев (СКА) — 403.
В текущем сезоне КХЛ на счету Гусева 22 матча за армейский клуб, в которых нападающий набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Напомним, 30-летний нападающий пополнил состав армейского клуба в ходе чемпионата в ноябре.
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