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СКА разгромил «Трактор» со счётом 9:3, Яшкин оформил хет-трик

СКА разгромил «Трактор» со счётом 9:3, Яшкин оформил хет-трик
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 9:3 (3:0, 3:2, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 9
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 09:46 (5x5)   0:2 Яшкин (Никишин, Гусев) – 13:41 (5x4)   0:3 Жафяров (Гусев, Никишин) – 14:58 (5x4)   0:4 Хуснутдинов (Фальковский) – 20:37 (5x5)   1:4 Калинин – 22:10 (5x5)   1:5 Пашнин (Гусев, Глотов) – 27:10 (5x5)   2:5 Тертышный (Ткачёв) – 33:27 (5x5)   2:6 Воробьёв (Попугаев, Солянников) – 37:15 (5x5)   3:6 Ткачёв (Шабанов) – 40:46 (4x5)   3:7 Яшкин (Глотов, Жафяров) – 43:53 (5x5)   3:8 Хайруллин (Фальковский, Никишин) – 48:15 (5x5)   3:9 Гусев (Хайруллин, Хуснутдинов) – 52:46 (5x5)

На 10-й минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Яшкин оформил дубль. На 15-й минуте Дамир Жафяров забил третий гол. На 21-й минуте Марат Хуснутдинов с передачи Степана Фальковского довёл счёт до крупного. На 23-й минуте Сергей Калинин отыграл один гол. На 28-й минуте Михаил Пашнин забросил пятую шайбу. На 34-й минуте Никита Тертышный во второй раз поразил ворота гостей. На 38-й минуте Михаил Воробьёв забил шестой гол.

На 41-й минуте Владимир Ткачёв забросил в меньшинстве. На 44-й минуте Дмитрий Яшкин оформил хет-трик. На 49-й минуте Марат Хайруллин забил восьмой гол. На 53-й минуте Никита Гусев установил итоговый счёт встречи — 9:3.

Отметим, что в предыдущих двух матчах СКА потерпел поражения.

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