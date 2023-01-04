СКА разгромил «Трактор» со счётом 9:3, Яшкин оформил хет-трик

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 9:3 (3:0, 3:2, 3:1).
На 10-й минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Яшкин оформил дубль. На 15-й минуте Дамир Жафяров забил третий гол. На 21-й минуте Марат Хуснутдинов с передачи Степана Фальковского довёл счёт до крупного. На 23-й минуте Сергей Калинин отыграл один гол. На 28-й минуте Михаил Пашнин забросил пятую шайбу. На 34-й минуте Никита Тертышный во второй раз поразил ворота гостей. На 38-й минуте Михаил Воробьёв забил шестой гол.
На 41-й минуте Владимир Ткачёв забросил в меньшинстве. На 44-й минуте Дмитрий Яшкин оформил хет-трик. На 49-й минуте Марат Хайруллин забил восьмой гол. На 53-й минуте Никита Гусев установил итоговый счёт встречи — 9:3.
Отметим, что в предыдущих двух матчах СКА потерпел поражения.
- 4 января 2023
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