the Score оценили игру форварда «Ванкувера» Кузьменко в этом сезоне

Североамериканский портал the Score оценил игру российского форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в текущем сезоне НХЛ.

«Для команд НХЛ каждое подписание европейского свободного агента связано с изрядной долей неопределённости. Независимо от того, насколько доминирующим был игрок в «своей» лиге, плавный переход в Северную Америку никогда не гарантируется.

Немногим избранным удаётся превзойти ожидания (на ум приходит Артемий Панарин), в то время как остальные либо оправдывают их, либо терпят неудачу (например, Вадим Шипачёв).

Кузьменко принадлежит к лагерю «превосходителей», забив 15 голов и отдав 17 результативных передач, суммарно набрав 32 очка в своих первых 36 играх за «Ванкувер». 26-летний правый нападающий занимает третье место в команде по очкам, уступая только признанным звёздам Элиасу Петтерссону (44 очка) и Бо Хорвату (42).

Способность Кузьменко находить уязвимые места в зоне атаки и способность Петтерссона отдавать чёткие пасы позволили этому дуэту процветать. С обоими игроками на льду «Кэнакс» переигрывают соперников со счётом 25-14 за 305 минут игры «5х5».

Однако на горизонте больше неопределённости. Начнём с того, что результативность Кузьменко (24,2% реализации) и результативность «Кэнакс», когда он на льду (14,9%), непомерно высоки, так что следует ожидать падения результативности во второй половине сезона. Кроме того, он является неограниченно свободным агентом. Даже при потенциальном снижении количества очков он получит огромную прибавку к своей нынешней зарплате в $ 950 000. Рассчитывают ли «Кэнакс» на Кузьменко в звене с Петтерссоном? Отпустят ли они его в середине сезона или он уйдёт как НСА?» — говорится в статье на сайте.