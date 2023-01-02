Пора собирать чемоданы? 6 русских, которых могут скоро обменять в НХЛ

До дедлайна обменов НХЛ ещё больше двух месяцев, но слухи не перестают циркулировать ни на минуту. Рассказываем, кто из российских хоккеистов в ближайшем будущем может сменить команду.

Владислав Гавриков («Коламбус»)

Статистика в сезоне: 35 матчей, 9 (2+7) очков, «-2», время в среднем за игру 22.32

«Коламбус» терпеливо ждал приезда Гаврикова в НХЛ и был за это вознаграждён. Россиянин быстро стал одним из самых надёжных защитников команды, а сейчас, после травмы Зака Веренски, является хребтом обороны. Он находится в самом расцвете сил, но нынешний контракт заканчивается, а переговоры о новом застопорились.

Как пишет издание Columbus Dispatch, клуб не готов удовлетворить запросы россиянина по сроку и зарплате, которая, вероятно, составит более $ 5 млн в год. И, хотя Гаврикову нравится в «Коламбусе», всё идёт к тому, что в дедлайн он окажется в новой команде.

«Это часть хоккея, часть бизнеса, так что я готов ко всему. Надо оставаться профессионалом. Я особо об этом не думаю, фокусируюсь на своей игре и команде. Всё равно я ничего не могу изменить», — говорит Гавриков.

Дмитрий Куликов («Анахайм»)

Статистика в сезоне: 37 матчей, 9 (2+7) очков, «-10», время в среднем за игру 20.21

«Анахайм» находится в процессе перестройки и занимает предпоследнее место с конца в турнирной таблице, так что к дедлайну должен начать распродажу тех, чьи контракты подходят к концу. Среди таких игроков и россиянин Дмитрий Куликов, для которого «утки» стали пятой командой за последние четыре года.

Куликов – опытный защитник, сыгравший в НХЛ почти 850 матчей. Он третий в команде по игровому времени, может выполнять роль домоседа, а может подключаться к атакам. Такой может пригодиться любой команде с большими амбициями на плей-офф.

Никита Зайцев («Оттава»)

Статистика в сезоне: 19 матчей, 3 (0+3) очка, «-6», время в среднем за игру 16.44

У Никиты Зайцева тяжёлый год. Он мало играет (впервые в карьере меньше 19 минут за матч), вступал в конфликт с болельщиком в соцсетях, осенью проходил через драфт отказов и также впервые в карьере оказался в АХЛ. В декабре его вернули в основу, но перед самым Новым годом Никита получил травму.

«Сенаторз» полны решимости обменять россиянина, а так как к довольно высокой зарплате Зайцева ($ 4,5 млн) в этом году добавилась довольно неважная статистика, то клуб готов даже вдобавок расстаться с высоким драфт-пиком или хорошим проспектом. «Оттава» разрешила Зайцеву вести переговоры с другими клубами.

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Евгений Дадонов («Монреаль»)

Статистика в сезоне: 29 матчей, 8 (2+6) очков, «-8», время в среднем за игру 14.01

Россиянин за последние три года сменил три команды, и, вполне вероятно, скоро ему снова предстоит обмен. Контракт Дадонова с зарплатой $ 5 млн заканчивается в этом году, что делает его очевидным кандидатом на переход в дедлайн. Вопрос, конечно, в том, получился ли у «Монреаля» найти подходящего покупателя на 33-летнего нападающего, который получает мало игрового времени и в целом проводит не лучший сезон.

«Кенту Хьюзу в этот дедлайн будет непросто. Могу ошибаться, но на рынке могут оказаться такие большие имена, как Патрик Кейн, Бо Хорват, Владимир Тарасенко и Райан О’Райлли. Дадонов, очевидно, котируется ниже, к тому же у него немаленькая зарплата. Так что нет гарантий, что Хьюзу удастся обменять Дадонова», — считает инсайдер Пьер Лебрюн.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Статистика в сезоне: 34 матча, 29 (10+19) очков, «-13», время в среднем за игру 17.29

Кажется, эпопея со слухами вокруг Тарасенко закончится только тогда, когда он подпишет новый контракт. Когда это случится и с каким клубом, это ещё предстоит выяснить. Россиянин изначально запросил обмен более года назад.

За этот период Тарасенко успел доказать, что многочисленные операции на плече не лишили его эффективности, прошлый сезон стал для него лучшим в карьере по количеству очков. В этом году Владимир также показывает хорошую игру, однако в последнем матче он получил травму руки, и пока неясно, насколько всё серьёзно.

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Этим летом его восьмилетнее соглашение с зарплатой $ 7,5 млн подходит к концу. Если «блюзмены» выпадут из гонки за плей-офф (сейчас они отстают от зоны плей-офф на пять очков), то, вероятнее всего, устроят распродажу заканчивающихся контрактов. Но надо помнить, что Тарасенко может заблокировать любой обмен, и это усложняет поиск покупателей.

Андрей Кузьменко («Ванкувер»)

Статистика в сезоне: 35 матчей, 32 (15+17) очка, «+11», время в среднем за игру 15.50

Кузьменко уехал из КХЛ в этом году, долго и тщательно выбирал себе команду в НХЛ. Ею стал «Ванкувер», и, как и предполагалось, россиянин мгновенно стал любимцем болельщиков и мощно проводит дебютный сезон. Однако этот союз скоро может подойти к концу.

Контракт Кузьменко рассчитан до конца сезона, и «Кэнакс» хотят заключить новое соглашение. Но, как пишет Sportsnet, если не получится сделать это до дедлайна, россиянин может оказаться на рынке, иначе летом высок риск, что он уйдёт бесплатно. Тем временем Кузьменко с каждым матчем повышает свою стоимость.