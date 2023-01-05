Болельщики «Тампы» признали Кучерова лучшим хоккеистом клуба в декабре
Поделиться
Болельщики «Тампа-Бэй Лайтнинг» признали российского форварда Никиту Кучерова лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте клуба.
В декабре Кучеров провёл за «Тампу» 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.
Россиянин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «молний», набрав 54 (13+41) очка, а также занимает первое место в списке лучших ассистентов НХЛ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» набрала 49 очков после 37 сыгранных матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «молнии» сыграют в гостях с «Виннипег Джетс», матч начнётся в ночь на 7 января, в 4:00 мск.
Комментарии
- 5 января 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
22:57
-
22:44
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:12
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
19:09
-
18:40
-
18:06
-
17:53
-
17:33
-
17:24
-
17:04
-
16:59
-
16:53
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
15:47
-
15:31
-
15:21
Партнерский контент