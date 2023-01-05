Болельщики «Тампы» признали Кучерова лучшим хоккеистом клуба в декабре

Болельщики «Тампа-Бэй Лайтнинг» признали российского форварда Никиту Кучерова лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте клуба.

В декабре Кучеров провёл за «Тампу» 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

Россиянин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «молний», набрав 54 (13+41) очка, а также занимает первое место в списке лучших ассистентов НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» набрала 49 очков после 37 сыгранных матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «молнии» сыграют в гостях с «Виннипег Джетс», матч начнётся в ночь на 7 января, в 4:00 мск.