Кучеров бросает вызов канадскому супергерою. Русский форвард атакует большой рекорд НХЛ

Лидер «Тампы» нагнал Коннора Макдэвида по числу ассистов. Но, чтобы войти в историю, Никите нужно превзойти самого себя.

Игроки «Тампы» начали последний матч календарного года так расслабленно, как будто вместо хоккейной площадки мечтали оказаться рядом с праздничной ёлкой. «Аризона», один из аутсайдеров Западной конференции, с самого старта погрузила домашнюю арену «Лайтнинг» в уныние. В течение седьмой минуты первого периода «койоты» дважды пробили Андрея Василевского.

Правда, счастье оказалось недолгим. «Молнии» вскоре пошли вперёд, их камбэк возглавило первое звено. Слётанная парочка Пойнт – Кучеров отыграла один гол ещё до перерыва. Россиянин и канадец в два паса прошли чужую зону. Разрезающая передача Кучерова получилась не идеально точной: шайба попала в конёк Пойнту и воспарила надо льдом, но форвард сумел её укротить и теннисным ударом направил в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Аккурат в середине встречи Михаил Сергачёв восстановил равенство. Защитник тривиально бросил низом, а успеха достиг благодаря коварному рикошету от клюшки соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тренеры «Аризоны» посчитали взятие нелегитимным и, взяв челлендж, отправили арбитров смотреть эпизод на предмет офсайда. Судьи не нашли нарушений в действиях атакующей команды, поэтому «койотам» пришлось расплачиваться за оплошность видеоассистентов малым штрафом.

Впрочем, в меньшинстве гости провели всего лишь 28 секунд – этого времени «Тампе» хватило на подготовку голевого розыгрыша. Перепасовка Кучерова и Хедмана завершилась потрясающе мощным и точным щелчком Стивена Стэмкоса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через минуту «Аризона» сравняла счёт, однако более искушённые «Лайтнинг» всё же добились своего и в итоге праздновали победу – 5:3.

Второй ассист Кучерова в матче стал для него 40-м в нынешнем регулярном сезоне. По этому показателю нападающий «Тампы» сравнялся с лидером – Коннором Макдэвидом. Тройку лучших на данный момент замыкает защитник Эрик Карлссон из «Сан-Хосе», а ещё один россиянин – Артемий Панарин – шестой в лиге с 32 пасами.

Всего в активе Кучерова 53 (13+40) очка в 35 матчах чемпионата. В истории «Тампы» не было игрока, который набрал бы 40 ассистов за меньшее количество игр.

Позиции Макдэвида в гонке бомбардиров выглядят недосягаемыми: ещё никто из его конкурентов не переступил отметку в 60 очков, а у канадского супергероя – уже 72 балла. В то же время по числу передач Кучеров вполне может потягаться с капитаном «Эдмонтона». Кроме того, сейчас нападающий «Лайтнинг» очень близок к тому, чтобы переустановить бомбардирский рекорд среди российских энхаэловцев. Сейчас Кучеров идёт по графику «124 очка за регулярку». Лучший результат – 128 баллов – Никита установил сам, четыре года назад.