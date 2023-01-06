Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко выступят на Матче звёзд НХЛ

Российские нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко получили приглашения сыграть в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.
Ранее в список игроков вошли российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.
Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.
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