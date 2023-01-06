Овечкин, Шестёркин, Кучеров и Свечников выступят на Матче звёзд НХЛ

Стали известны имена первых игроков, которые выступят в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2023 года.

В список игроков вошли российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате 3 на 3, в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырех команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.