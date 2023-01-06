«Вашингтон» забросил 66 шайб в последних 15 матчах, лишь раз забив менее трёх голов в игре

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
За последние 15 матчей столичная команда забросила 66 шайб, при этом лишь раз забив менее трёх голов за игру в матче с «Далласом» (1:2). 16 голов забил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. За этот игровой отрезок команда потерпела лишь три поражения, два из которых были в овертаймах. Сегодняшняя победа стала седьмой гостевой подряд, что позволило обновить клубный рекорд по этому показателю.
«Вашингтон» после 41 матча текущего сезона НХЛ набрал 50 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе и шестое место в Восточной конференции лиги.
- 6 января 2023
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