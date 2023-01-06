«Лучше, чем Гретцки». Овечкин забил 809-й гол и обошёл ещё одну легенду НХЛ

Александр Овечкин даже и не думает останавливаться! Капитан «Вашингтона» набрал сумасшедший ход, как будто собирается догнать Уэйна Гретцки уже в этом году. А такими темпами всё возможно. Ещё месяц назад Ови был на 25-м месте в списке снайперов сезона, а в Новом году ворвался в первую тройку и всё забивает и забивает.

За последние 14 матчей у него 16 голов, включая два хет-трика и три дубля, и сегодня он был выбран для участия в Матче звёзд НХЛ. Хотя Ови в последние годы чаще игнорировал это мероприятие, то нынешний праздник хоккея планирует посетить. «В прошлом году у меня был ковид. Мы все хотели поехать в Вегас, но не получилось. Сейчас Матч звёзд во Флориде, проведу время с лучшими игроками лиги, повеселюсь. Выбор на Матч звёзд — особенный момент, это значит, что лига тебя ценят, болельщики ценят. Это здорово. Мой первый Матч звёзд был ещё одной сбывшейся мечтой. Хотелось оказаться там, почувствовать атмосферу, понять, каково это играть на Матче звёзд», — сказал Овечкин.

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Матч с «Коламбусом» «Вашингтон» начал медленно, допуская одну ошибку за другой. Именно после потери шайбы в средней зоне гости пропустили первый гол – автором шайбы стал Джонни Годро. Но дальше удача отвернулась от «мундиров», а во втором периоде болельщики увидели уже другую команду.

«Столичные» забили четыре гола за 20 минут, пропустив лишь однажды. Ти Джей Оши сравнял счёт, забросив свою первую шайбу после возвращения в состав, затем Николя Обе-Кюбель перехватил шайбу на выходе из зоны, легко объехал двух соперников и переиграл Элвиса Мерзликина в ближнем бою.

Примечательным получился гол Мартина Фехервари – такой нарочно не придумаешь. Шайба после броска Дилана Строума дважды срикошетила от соперника, попала в шлем ничего не подозревающему словацкому защитнику и упала в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ребята перед каждым матчем играют в футбол, наверное, работали над таким. Все на секунду замерли, чтобы понять, что происходит. Когда шайба взмыла в воздух, я подумал, что, может, и залетит», — посмеялся после игры Питер Лавиолетт.

Голевое пиршество продолжил Хэтэуэй, а в третьем периоде «Вашингтон» дважды реализовал большинство. Сначала Оши оформил дубль, а последний гвоздь в крышку гроба «Коламбуса» вколотил Овечкин. Гол из круга вбрасывания – нестареющая классика! Это уже 809-я шайба Ови в карьере, до Гретцки осталось каких-то 85 голов! «Он лучше, чем Гретцки», — считает автор Washington Post Нил Гринберг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ко всему прочему, русский суперснайпер обошёл ещё одну легенду НХЛ в списке бомбардиров всех времён. Александр набрал 1458-е очко в карьере, оставив позади Теэму Селянне. И это уже 294-й гол Ови в большинстве – кажется, большой юбилей по этому показателю он справит уже в этом сезоне.