В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

«Вашингтон» одержал седьмую подряд победу в гостях и обновил клубный рекорд, сообщает официальный сайт «Кэпиталз». Разница шайб в этих матчах составила 32:12. Предыдущий рекорд равнялся шести победам подряд в гостях и был установлен клубом в 1984 году и повторён в 2011-м.

«Вашингтон» после 41 матча текущего сезона НХЛ набрал 50 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе и шестое место в Восточной конференции лиги. Напомним, в прошедшем матче Александр Овечкин забросил шайбу и обогнал по очкам в НХЛ легендарного финского форварда Теэму Селянне. Теперь на счету российского нападающего 1458 (809+649) очков за карьеру в НХЛ. Овечкин занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.