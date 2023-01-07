Овечкин почувствовал боль и с трудом добрался до скамейки запасных в матче с «Нэшвиллом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась победой гостей – 3:2.

По ходу первого периода российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин едва не получил травму. В одном из эпизодов он попытался выполнить силовой приём против защитника «Нэшвилла» Маттиаса Экхольма и ударился о бортик. После этого момента Овечкин покинул площадку и от боли присел на скамейку запасных. Спустя некоторое время Александр оправился от повреждения и сумел продолжить матч.

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В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий «Вашингтона» принял участие в 41 встрече, в которой забросил 29 шайб и отдал 19 результативных передач при общем показателе полезности «+2».